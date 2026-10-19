В Липецке будет сухо и тепло. Осадков не ожидается до пятницы. По данным Росгидромета, за последнюю неделю в городе не зарегистрировали ни одного случая превышения гигиенических норм качества воздуха.
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