Полицейские Сахалина заподозрили жительницу Подмосковья в мошенничестве в сфере туризма

На Сахалине следователи ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбудили в отношении 29-летней ранее судимой жительницы Московской области уголовное дело о мошенничестве при оказании туристических услуг.
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