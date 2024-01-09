Знаменитости осудили Сергея Косенко, бросившего ребенка в сугроб

Семья Сергея Косенко и Sasha Belair (Александра Белякова), известная в социальных сетях, оказалась втянута в скандал из-за видео, в центре внимания которого был их новорожденный сын Лео, родившийся 13 ноября.
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