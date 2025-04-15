🧧 Алуштинцы отмечают 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Памятное мероприятие проходит на территории Центра детского творчества.
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🧧 Алуштинцы отмечают 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Памятное мероприятие проходит на территории Центра детского творчества.