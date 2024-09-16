ЭТО БУДЕТ КАТАСТРОФА, ПОКА У АРМИИ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ: ПОСЛЕ СЛОВ ПУТИНА О КОНФЛИКТЕ С НАТО В БРИТАНИИ ПРОСЧИТАЛИ "ШАНСЫ"

После слов президента России Владимира Путина о том, что участие в украинском конфликте стран НАТО меняет суть боевых действий, в Британии принялись просчитывать "шансы на победу" в потенциальном столкновении.
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