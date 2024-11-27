Төмәннең «Яшь буын» өлкә татар яшьләре оешмасы 25 еллыгын бәйрәм итә

Төмәннең «Яңарыш» газетасында Рәүфә Кангазинаның «Яшь буын» оешмасына 25 яшь» дигән язмасы чыкты. Төмән шәһәренең татар мәдәният үзәгендә «Яшь буын» өлкә татар яшьләре оешмасы зур әзерлек белән үзенең 25 еллык юбилеен билгеләп үтте.
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