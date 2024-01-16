В джунглях Амазонки найден давно исчезнувший мегаполис возрастом 2 500 лет

Леса Амазонки это восстановление природы после неизвестного древнего катаклизма, а не первобытные девственные джунгли? Недавняя находка является самым ранним и самым большим примером урбанизма, когда-либо задокументированным в Амазонии.
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