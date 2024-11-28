ОПОП в Щукине убедил хозяина собаки выгуливать ее на поводке

Жители Щукина обратились к председателю ОПОП в Щукине с вопросом: «Как заставить соседа выгуливать собаку на поводке?» «Постоянно сталкиваемся с тем, что соседка спускает с поводка своего лабрадора сразу у подъезда.
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