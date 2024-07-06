В Млечном Пути найдены семь звезд, предположительно хранящих разумную жизнь

Каким же образом какая-либо развитая цивилизация могла бы окончательно и бесповоротно решить свои энергетические проблемы? Известный американский физик британского происхождения Фримен Дайсон (Freeman Dyson) предложил следующий выход: нужно создать вокруг звезды сферическую оболочку, состоящую из зеркал или солнечных панелей, что позволило бы аккумулировать всю излучаемую звездой энергию.