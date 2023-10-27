Mate 60 Pro животворящий. Huawei триумфально обогнала всех китайских производителей по темпам роста

В исследовании Counterpoint показано, что в третьем квартале 2023 года продажи смартфонов в Китае упали на 3% в годовом исчислении, что указывает на то, что рынок, возможно, достиг дна и что приближаются сигналы восстановления рынка.
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