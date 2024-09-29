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«Манчестер Юнайтед» – фаворит против «Тоттенхэма» в 6-м туре АПЛ. У «шпор» всего одна победа над «МЮ» в 7 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ. Хозяева котируются фаворитами с коэффициентом 2.

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