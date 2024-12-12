Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Роджерс: Объективная реальность

Роджерс: Объективная реальность

У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».

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