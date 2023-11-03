Композитор Наталья Чайковская представила «Романтическую историю «Двое» в Доме музыки

Известный франко-русский фортепианный дуэт Людмила Берлинская и Артур Ансель исполнил 1 ноября 2023 года в Зале Шнитке Московского международного Дома музыки концертную программу «Романтическая история «Двое» композитора Натальи Чайковской.
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