Банк России ограничил торги некоторыми иностранными ценными бумагами

Банк России сообщил об ограничении торгов некоторыми иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на биржах, но заблокированы международными депозитариями, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Банк России сообщил об ограничении торгов некоторыми иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на биржах, но заблокированы международными депозитариями, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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