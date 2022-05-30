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Банк России ограничил торги некоторыми иностранными ценными бумагами

Банк России ограничил торги некоторыми иностранными ценными бумагами

Банк России сообщил об ограничении торгов некоторыми иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на биржах, но заблокированы международными депозитариями, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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