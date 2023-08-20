Страна и люди

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На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

На каком основании после массы обращений местных жителей эта откровенная русофобка до сих пор не просто на свободе и в директорском кресле, а не в тюрьме?

"Погиб на СВО? Ну и поделом", — заявила вдове погибшего русского солдата директриса "Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня", - заявила директор русского детского сада, украинка Шелар.

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