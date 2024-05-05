«Большая часть израильских поселенцев — маргиналитет из США и Европы»

Из-за израильских ограничений на Западном берегу крупные промышленные предприятия в Хевроне, экономическом центре Палестинской автономии, не в состоянии соблюдать сроки поставок в соседние города и начинают нести серьезные финансовые издержки.
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