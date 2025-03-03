Весенний юбилей в Камерном театре

Ведущая актриса Камерного театра Елена Мальцева-Корзухина отметила 60-летний юбилей. Актриса прекрасно знакома челябинским зрителям по культовому спектаклю «Я –метеорит», в котором она сыграла бабушку Марту.
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