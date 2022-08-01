ИЗВЕСТИЯ iz

6 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Твари безродные!! Всех подчистую уничтожить! Чтоб не совали свои пятаки в Россию !!!!СК возбудил уголо...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Что суки опомнились ??? Давно надо было Вам ВСЁ отключить !!!!!!! Русофобия дорогая игрушка !!!!В Латвии заявили ...
  • лина любимцева
    Разболтанное  и похабное поведение стало "фирменным знаком" современных украинцев. Они думают, что как вели себя дома...В Черногории укра...

Подполковник Разваляев организовал эвакуацию подчиненных под обстрелом боевиков

Подполковник Разваляев организовал эвакуацию подчиненных под обстрелом боевиков

Минобороны РФ 1 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх