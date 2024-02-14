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Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась

Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась

На соседнем ресурсе обсуждают письмо женщины, которая, несмотря на все сложности и передряги, умудряется сохранять свой брак в течение 32-х лет.

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Комментарии
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Ирина Черных
У каждого человека свои убеждения, от которых зависит то или иное эмоциональное восприятие событий. У женщины, которая давала советы, очевидно, убеждение, что семья - это единственный способ существования, а может быть даже выживания, поэтому и старалась удержать семью любыми доступными способами, в том числе и манипуляциями.
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16 час.
АЧ
Анна Чапля
Меняются времена, меняются технологии, меняется и роль женщины. Ее самооценка и осознание себя в семье и в обществе. Главное, чтобы был выбор как  жить и кем быть. И пусть каждая своей головой , без чужих советов, подумает - что именно ей нужно и как ей жить.
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15 час.
George Fominich
Вот и сокращается население. Высокая рождаемость там и в тех странах (культурах) где женщина в &quot;зависимом&quot; положении, поскольку пока детей растит денег не зарабатывает. НО не парится по этому поводу!!! Она (шея) всегда может мужа (голову) в нужную сторону повернуть. И в такой культуре не будет мужик жену упрекать за то, что денег в дом не приносит. А если будем амбициями меняться и самореализацией заморачиваться (дело полезное, но очень в меру), так и вымрем как мамонты.
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14 час.

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