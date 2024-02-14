Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась

Ирина Черных У каждого человека свои убеждения, от которых зависит то или иное эмоциональное восприятие событий. У женщины, которая давала советы, очевидно, убеждение, что семья - это единственный способ существования, а может быть даже выживания, поэтому и старалась удержать семью любыми доступными способами, в том числе и манипуляциями.

АЧ Анна Чапля Меняются времена, меняются технологии, меняется и роль женщины. Ее самооценка и осознание себя в семье и в обществе. Главное, чтобы был выбор как жить и кем быть. И пусть каждая своей головой , без чужих советов, подумает - что именно ей нужно и как ей жить.