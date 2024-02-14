На соседнем ресурсе обсуждают письмо женщины, которая, несмотря на все сложности и передряги, умудряется сохранять свой брак в течение 32-х лет.
Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась
Комментарии
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Ирина Черных
У каждого человека свои убеждения, от которых зависит то или иное эмоциональное восприятие событий. У женщины, которая давала советы, очевидно, убеждение, что семья - это единственный способ существования, а может быть даже выживания, поэтому и старалась удержать семью любыми доступными способами, в том числе и манипуляциями.
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16 час.
АЧ
Анна Чапля
Меняются времена, меняются технологии, меняется и роль женщины. Ее самооценка и осознание себя в семье и в обществе. Главное, чтобы был выбор как жить и кем быть. И пусть каждая своей головой , без чужих советов, подумает - что именно ей нужно и как ей жить.
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15 час.
George Fominich
Вот и сокращается население. Высокая рождаемость там и в тех странах (культурах) где женщина в "зависимом" положении, поскольку пока детей растит денег не зарабатывает. НО не парится по этому поводу!!! Она (шея) всегда может мужа (голову) в нужную сторону повернуть. И в такой культуре не будет мужик жену упрекать за то, что денег в дом не приносит. А если будем амбициями меняться и самореализацией заморачиваться (дело полезное, но очень в меру), так и вымрем как мамонты.
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14 час.
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