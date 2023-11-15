Игрок "Вегаса" Макнэбб сбил Овечкина ударом клюшки по горлу в матче НХЛ

Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брэйден Макнэбб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) грубым приемом сбил с ног российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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