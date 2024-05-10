Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Лариса Поплавская

Мы не против Рабочих, но против масштабного переселения таджиков в нашу страну. Отсюда никаких семей (жен с десятком детей и пенсионеров, которые не заработали никаких льгот) Мы не должны их содержать, они не граждане России. А все это двойное гражданство - лазейка для мнстных чинуш для личного обогащения. С чем мы лично не согласны категорически.