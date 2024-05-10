Театр абсурда
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Театр абсурда

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Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заговорил с Владимиром Путиным о "Крокусе" во время встречи в Москве после парада Победы: "Это нанесло серьёзный урон имиджу нации".

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Комментарии
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Авас Анекак
не хрен черножопому верить повесить Рахмонина вмсете со всеми соплимениками
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13 час.
Лариса Поплавская
Мы не против Рабочих, но  против масштабного  переселения  таджиков в нашу страну. Отсюда никаких семей (жен с десятком детей и  пенсионеров, которые не заработали никаких льгот) Мы не должны их содержать, они не граждане  России. А все это двойное гражданство -  лазейка для мнстных чинуш для личного обогащения. С чем мы лично не согласны категорически.
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13 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Таджикистан должен ответить за геноцид русских в 1990-м и морально и материально. А до этого - ни один таджик не должен пересекать границу с Россией. А &quot;слёзы&quot; Рахмона - это беспокойство за свой никчёмный режим власти.
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2 час.

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