В белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил на место главу киевского режима Владимиру Зеленского, заставив его согласиться на сделку по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 11 марта на телеканале Fox News.
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