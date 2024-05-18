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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым («Чемпионат»)

«В случае ухода Михаила клубу придется экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

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