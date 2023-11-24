Женщина с обязанностями жены. Источник: Порой кажется, вот как сейчас я начну вкусно готовить, прибираться дома, заботиться о мужчине, спать с ним, как самая «последняя женщина легкого поведения», то он как начнет меня любить, ухаживать за мной, да еще и сразу в ЗАГС поведет.
Выполнение обязанностей жены в гражданском браке обычно не приближает свадьбу
Комментарии
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Александр Григоров
Гражданский брак придумали женщины не желающие идти в ЗАГС..А это называется проще....сожительство
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17 час.
Майя Maja
Как вы плохо знаете женщин))
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17 час.
Платон Платонов
Если у пары в режиме сожительства, всё хорошо, то и не надо переводить взаимоотношения в режим отношений в гражданском браке, без обязательств. Лучше пусть остаётся, как лучше.
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13 час.
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