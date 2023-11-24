Выполнение обязанностей жены в гражданском браке обычно не приближает свадьбу

Женщина с обязанностями жены. Источник: Порой кажется, вот как сейчас я начну вкусно готовить, прибираться дома, заботиться о мужчине, спать с ним, как самая «последняя женщина легкого поведения», то он как начнет меня любить, ухаживать за мной, да еще и сразу в ЗАГС поведет.