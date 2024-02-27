Какой ресурс и надёжность двигателя Changan CS95?

Сегодня хочется поделиться информацией о двигателе флагманского Changan CS95 образца 2019 — 2023-го, что он из себя представляет, какой его ресурс и надёжность, а также какое нужно брать масло и какие покупать расходники для сервисного обслуживания.
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