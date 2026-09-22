Эксперт Хрипченко: после декрета лучше выбирать вакансии с ожиданием на 70%

После декретного отпуска не стоит искать «идеальную» работу, лучше рассмотреть вакансии, которые соответствуют вашим ожиданиям хотя бы на 60-70%.
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