Читаю сейчас исповедь мужчины, который ушел от жены почти через тридцать лет брака. Причина внезапного расставания: в отношениях стало дискомфортно.
Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ой Витя, я разбила чашку!!! Ничего дорогая посуда к счастью. Неееееееееет я уже настроилась.
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16 час.
Валерий Вадимов
увы...в норме,если мужчина позволит...вернее в первый раз он предупредит...а второй-за борт...не нравится-сама сделай как надо..тебе кажется...а вообще в паре лидерство никто не отменял...если мужчина добровольно или из за слабости характера отдаст пальму...то не удивляйся,что и пилить будет и обесценивать ...
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15 час.
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