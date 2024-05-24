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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    увы...в норме,если мужчина позволит...вернее в первый раз он предупредит...а второй-за борт...не нравится-сама сделай...Чего хочет женщин...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Ой Витя, я разбила чашку!!! Ничего дорогая посуда к счастью. Неееееееееет я уже настроилась.Чего хочет женщин...
  • Александр24
    В советское время никогда и вопроса не возникало - работать женщине или нет. Что сейчас-то изменилось? О чём тут диск...Замужние женщины ...

Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Читаю сейчас исповедь мужчины, который ушел от жены почти через тридцать лет брака. Причина внезапного расставания: в отношениях стало дискомфортно.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ой Витя, я разбила чашку!!! Ничего дорогая посуда к счастью. Неееееееееет я уже настроилась.
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16 час.
Валерий Вадимов
увы...в норме,если мужчина позволит...вернее в первый раз он предупредит...а второй-за борт...не нравится-сама сделай как надо..тебе кажется...а вообще в паре лидерство никто не отменял...если мужчина добровольно или из за слабости характера отдаст пальму...то не удивляйся,что и пилить будет и обесценивать ...
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15 час.

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