Чего хочет женщина? Уж точно не орать на мужа

Ой Витя, я разбила чашку!!! Ничего дорогая посуда к счастью. Неееееееееет я уже настроилась.

Валерий Вадимов

увы...в норме,если мужчина позволит...вернее в первый раз он предупредит...а второй-за борт...не нравится-сама сделай как надо..тебе кажется...а вообще в паре лидерство никто не отменял...если мужчина добровольно или из за слабости характера отдаст пальму...то не удивляйся,что и пилить будет и обесценивать ...