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Царьград

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В Перми на городские маршруты требуется более 500 новых автобусов

В Перми на городские маршруты требуется более 500 новых автобусов

Все дело в проблеме с кондиционерами, которые выходят из строя в жаркую погоду.На встрече с главой Перми Эдуардом Сосниным и перевозчиками представители автозаводов заявили о готовности решить проблему с кондиционерами в автобусах, которые выходят из строя в жаркую погоду.

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