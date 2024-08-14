В Перми на городские маршруты требуется более 500 новых автобусов

Все дело в проблеме с кондиционерами, которые выходят из строя в жаркую погоду.На встрече с главой Перми Эдуардом Сосниным и перевозчиками представители автозаводов заявили о готовности решить проблему с кондиционерами в автобусах, которые выходят из строя в жаркую погоду.