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Путин не повлияет на сбои электричества в Краснодаре: в компании опровергли сообщения СМИ

Путин не повлияет на сбои электричества в Краснодаре: в компании опровергли сообщения СМИ

КРАСНОДАР, 7 марта, ФедералПресс. Компания «Технолифтсервис-Юг» заявила, что жители Краснодара сообщили СМИ недостоверную информацию о том, что их предупредили о необходимости реже пользоваться лифтами в день приезда президента Владимира Путина.

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