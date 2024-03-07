Путин не повлияет на сбои электричества в Краснодаре: в компании опровергли сообщения СМИ

КРАСНОДАР, 7 марта, ФедералПресс. Компания «Технолифтсервис-Юг» заявила, что жители Краснодара сообщили СМИ недостоверную информацию о том, что их предупредили о необходимости реже пользоваться лифтами в день приезда президента Владимира Путина.