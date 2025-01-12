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Царьград

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Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детях из гетто

Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детях из гетто

В настоящее время данный текст снят с реализации и не поступает в продажу.Издательство «Эксмо» приостановило продажу книги Тилар Маццео «Дети Ирены», в которой рассказывается о спасении еврейских детей из гетто во время Второй мировой войны, из-за одного предложения.

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