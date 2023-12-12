В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами уволились после того, как в рамках соревнований детям выдали грамоты, на которых была украинская символика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии