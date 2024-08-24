Вице-губернатор Ирина Потехина проведет прямую линию с петербуржцами

Она состоится 29 августа в 20:00 29 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, координирующая деятельность Комитета по образованию, Архивного комитета и Комитета по делам записи актов гражданского состояния, проведет прямую линию с петербуржцами.