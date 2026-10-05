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Регионы России

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Минцифры разработает единый регламент для «белого списка» сайтов при отключении интернета

Минцифры разработает единый регламент для «белого списка» сайтов при отключении интернета

Министерство цифрового развития Российской Федерации приступило к разработке единого регламента для формирования «белого списка» сайтов, доступных пользователям при отключении интернета.

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