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Минобороны: ВС РФ с 12 по 14 марта успешно пресекли попытки прорыва ВСУ в Россию

Минобороны: ВС РФ с 12 по 14 марта успешно пресекли попытки прорыва ВСУ в Россию

Войска группировки Вооруженных сил России "Запад" с 12 по 14 марта совместно с пограничными органами ФСБ РФ успешно пресекли все попытки Вооруженных сил Украины прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

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