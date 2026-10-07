В сентябре объем ФНБ снизился на 2%

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 3,79 трлн рублей, или 1,6% ВВП, снизившись в сравнении с августом на 2,8%, следует из данных Минфина.
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