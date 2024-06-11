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Пелагея оскандалилась на ПМЭФ

Пелагея оскандалилась на ПМЭФ

Благодаря досадной случайности, произошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подсветились некрасивые подробности личной жизни певицы Пелагеи, которые можно пожелать, пожалуй, только врагу.

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