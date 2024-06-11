Пелагея оскандалилась на ПМЭФ

Благодаря досадной случайности, произошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подсветились некрасивые подробности личной жизни певицы Пелагеи, которые можно пожелать, пожалуй, только врагу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии