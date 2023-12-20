«Яндекс» выпустил редактор стилей в «Картах». Он позволит их кастомизировать

«Яндекс» представил редактор стилей карт — бесплатный инструмент, который будет полезен предпринимателям, разработчикам и дизайнерам сайтов или приложенийКак сообщает пресс-служба «Яндекса», теперь не нужно писать код вручную и тратить время на оформление карты в фирменном стиле компании — удобный интерфейс редактора поможет сделать это быстрее.