Песков: США не оставляли «украинский трек», но у них появились более приоритетные проблемы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не сворачивал усилия по украинскому урегулированию, однако американская сторона столкнулась с более насущными внутренними и внешними вызовами.
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