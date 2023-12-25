Столичный производитель выпустил более 4,5 млн сладких наборов к Новому году

Столичный производитель выпустил более 4,5 миллиона сладких наборов к Новому году. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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