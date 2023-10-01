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Осимхен о скандале с «Наполи» из-за видео в тиктоке: «Ношу эмблему клуба с гордостью. Жители Неаполя проявили ко мне любовь и доброту»

Осимхен о скандале с «Наполи» из-за видео в тиктоке: «Ношу эмблему клуба с гордостью. Жители Неаполя проявили ко мне любовь и доброту»

Во вторник в аккаунте «Наполи» в социальной сети TikTok было опубликовано видео о том, как Осимхен просит судью Джованни Айрольди назначить пенальти в ворота «Болоньи» в 5-м туре Серии А.

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