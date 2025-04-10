Директор организации в Братском районе наказан за задержку зарплаты

Прокуратура Братского района привлекла к административной ответственности руководителя организации оптовой торговли лесоматериалами за задержку выплаты заработной платы работникам за июнь и сентябрь 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии