Европарламент заранее готовится не признать выборы в России

Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную Думу и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий.