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ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресекли деятельность группы, причастной к организации канала распространения наркотиков в Донецкой Народной Республике.

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