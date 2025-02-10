Китайская притча про Путина, показывающая стиль мышления президента России

Игорь Кузнецов

Если кто не понял смысл притчи - защитников крепости, где "Воин же укреплял стены, копил силы", было намного меньше и нужно было время чтобы победить захватчиков малым числом. Просто "лихие" у нас пусть посчитают сколько "вбухал" Запад в киевский режим за 3 года противостояния. Пусть около (в сумме) $300 млд. Кстати, за год, как сказал Трамп, только дотации США в торговле с Канадой: $200 млд. - разницу чувствуете? А теперь подумать надо - нужно ли Западу чтобы ВСУ победили? "Подачки" только продлевают агонию укронацистов. Но уже понятно - нет экономической победы Запада над Россией, теперь Трамп сказал - это всего то 30% реализации санкций... Ждём.