Загадка стратегии Путина в том, что просчитать действия и решения нашего президента тяжело. Причина простая - за любым действием ожидается реакция и противодействие.
Китайская притча про Путина, показывающая стиль мышления президента России
Комментарии
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Игорь Михайлович
Курская область уже пол года ждёт..
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18 час.
Игорь Кузнецов
Если кто не понял смысл притчи - защитников крепости, где "Воин же укреплял стены, копил силы", было намного меньше и нужно было время чтобы победить захватчиков малым числом. Просто "лихие" у нас пусть посчитают сколько "вбухал" Запад в киевский режим за 3 года противостояния. Пусть около (в сумме) $300 млд. Кстати, за год, как сказал Трамп, только дотации США в торговле с Канадой: $200 млд. - разницу чувствуете? А теперь подумать надо - нужно ли Западу чтобы ВСУ победили? "Подачки" только продлевают агонию укронацистов. Но уже понятно - нет экономической победы Запада над Россией, теперь Трамп сказал - это всего то 30% реализации санкций... Ждём.
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18 час.
Семен Демин
Как говорил старшина Васьков в фильме "А зори здесь тихие", война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Непредсказуемость это очень важно, это залог победы.
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12 час.
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