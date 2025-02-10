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Китайская притча про Путина, показывающая стиль мышления президента России

Китайская притча про Путина, показывающая стиль мышления президента России

Загадка стратегии Путина в том, что просчитать действия и решения нашего президента тяжело. Причина простая - за любым действием ожидается реакция и противодействие.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
Курская область уже пол года ждёт..
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18 час.
Игорь Кузнецов
Если кто не понял смысл притчи - защитников крепости, где &quot;Воин же укреплял стены, копил силы&quot;, было намного меньше и нужно было время чтобы победить захватчиков малым числом. Просто &quot;лихие&quot; у нас пусть посчитают сколько &quot;вбухал&quot; Запад в киевский режим за 3 года противостояния. Пусть около (в сумме) $300 млд. Кстати, за год, как сказал Трамп, только дотации США в торговле с Канадой: $200 млд. - разницу чувствуете? А теперь подумать надо - нужно ли Западу чтобы ВСУ победили? &quot;Подачки&quot; только продлевают агонию укронацистов. Но уже понятно - нет экономической победы Запада над Россией, теперь Трамп сказал - это всего то 30% реализации санкций... Ждём.
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18 час.
Семен Демин
Как говорил старшина Васьков в фильме &quot;А зори здесь тихие&quot;, война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Непредсказуемость это очень важно, это залог победы.
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12 час.
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