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Генштаб ВСУ проинформировал, что ВС РФ усилили натиск на донецком направлении

Генштаб ВСУ проинформировал, что ВС РФ усилили натиск на донецком направлении

Перегруппировавшиеся части российской армии усилили свой натиск на Донецком направлении, стараясь выбить украинские подразделения со всей территории ДНР, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на сводку Генерального штаба ВСУ.

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