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Стратегия развития образования представили депутаты: Что ждёт школьников?

Стратегия развития образования представили депутаты: Что ждёт школьников?

На недавнем обсуждении стратегии развития образования Правительством России были представлены важные инициативы, направленные на улучшение учебного процесса, повышение престижа профессии учителя и обеспечение доступности образования для всехНа прошлой неделе состоялось обсуждение разрабатываемой Правительством Стратегии развития образования, что стало первым этапом в этом важном процессе.

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Андрей
Верните советское образование в школы России - и будет всем счастье
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