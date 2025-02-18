Стратегия развития образования представили депутаты: Что ждёт школьников?

На недавнем обсуждении стратегии развития образования Правительством России были представлены важные инициативы, направленные на улучшение учебного процесса, повышение престижа профессии учителя и обеспечение доступности образования для всехНа прошлой неделе состоялось обсуждение разрабатываемой Правительством Стратегии развития образования, что стало первым этапом в этом важном процессе.