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Военное обозрение

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В пяти минутах от Кремля: новые ракеты для Европы

В пяти минутах от Кремля: новые ракеты для Европы

Американцы намерены достать своими ракетами до Урала. Именно с этой целью к 2026 году НАТО развернёт в непосредственной близости от России группировку ракет средней и меньшей дальности.

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