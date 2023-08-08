Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу

Виктор Гайдуков

Все эти дебилы и бывшие с ними сучёнки должны быть сурово наказаны. Те кто бил должны получить лет по двадцать строгого режима за нанесение телесных повреждений и за дискредитацию участников СВО, а кроме того возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. Причём моральный ущерб в размере нескольких миллионов рублей. Ну а те кто смотрел и подбадривал должны быть осуждены за соучастие и оставлении в опасности потерпевшего, так как не препятствовали избиению.