ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу

Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу

СВО уже идет полтора года.  Как ни прискорбно, но война не бывает без потерь. Есть и убитые, и раненые.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Все эти дебилы и бывшие с ними сучёнки должны быть сурово наказаны. Те кто бил должны получить лет по двадцать строгого режима за нанесение телесных повреждений и за дискредитацию участников СВО, а кроме того возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. Причём моральный ущерб в размере нескольких миллионов рублей. Ну а те кто смотрел и подбадривал должны быть осуждены за соучастие и оставлении в опасности потерпевшего, так как не препятствовали избиению.
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