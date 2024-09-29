Конец Украины будет скорым, холодным и тёмным

Да и х... с ней с этой хохляндией....

Игорь Кузнецов

После террористического захвата приграничных районов Курской области, эскалация боестолкновений на Украине была неизбежна. Теперь киевским властям уже гораздо сложнее ссылаться на агрессию России, можно и ударить по распределительным центрам энергоснабжения тыловых объектов ВСУ. К сожалению их не "отделить" от гражданских сетей электроснабжения.