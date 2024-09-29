Конец Украины будет скорым, холодным и тёмным

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Киев заслужил.
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17 час.
Samarium
Да и х... с ней с этой хохляндией....
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16 час.
Игорь Кузнецов
После террористического захвата приграничных районов Курской области, эскалация боестолкновений на Украине была неизбежна. Теперь киевским властям уже гораздо сложнее ссылаться на агрессию России, можно и ударить по распределительным центрам энергоснабжения тыловых объектов ВСУ. К сожалению их не &quot;отделить&quot; от гражданских сетей электроснабжения.
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16 час.

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