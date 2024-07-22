В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении курьера мошенников

В ходе следствия установлено, что 37-летний приезжий из г. Комсомольска-на-Амуре выступал в роли курьера у неустановленных лиц, которые звонили людям преклонного возраста под видом близких родственников и просили передать им крупные денежные суммы якобы для решения неожиданно возникших проблем.
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